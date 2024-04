Zaginął 15-letni pies Flap. Znęcał się nad nim właściciel. Grupa ludzi szuka go dniami i nocami

Flap to 15-letni pies-staruszek, który niefortunnie trafił w ręce niewłaściwego właściciela.

- Pies został dany pseudo właścicielowi w spadku po starszym i schorowanym ojcu. Ten pseudo właściciel wykradł go temu starszemu ojcu i zabrał go do siebie do domu i trzymał niezaszczepionego i znęcał się nad nim. Potem go wyrzucił w Tarnowskim Młynie w gminie Władysławów