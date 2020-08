Zagłębie Lubin - Warta Poznań 1:0. Zieloni znów bez punktów. Gola stracili w samej końcówce spotkania

- Aby w ekstraklasie zdobyć punkty i wygrywać, to musimy grać równo i jakościowo na wysokim poziomie, żeby nie przytrafiły się chwile załamania, bo rywale potrafią to wykorzystać - mówił przed wyjazdem do Lubina trener Warty Piotr Tworek.

Zieloni zdawali sobie sprawę, że atutami Zagłębia są stałe fragmenty gry i dobra linia pomocy. Dlatego starali się zagęścić środek pola i zachować koncentrację, gdy gospodarze egzekwowali rzuty rożne.

Pierwszy kwadrans był wyrównany, piłkarze Warty radzili sobie dobrze z atakami Miedziowych, próbowali też zagościć pod bramką gospodarzy, ale z dwóch strzałów na bramkę Hładuna jeden był zablokowany, a drugi niecelny.

Choć w porównaniu z meczem z Lechią nastąpiła w Warcie zmiana w ataku (Kuzimski za Jarocha), gościom w ofensywie wyraźnie brakowało jakości. Umieli wymienić kilka podań na połowie rywala, ale ponownie nie potrafili wypracować sobie klarownych sytuacji.