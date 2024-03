Zakakujące odkrycie na poznańskim Starym Rynku! Czy to tu śmieci wyrzucał Przemysł II?

Na zakończenie remontu Starego Rynku w Poznaniu wykonawca odsłonił tajemniczy obiekt na tyłach domków budniczych i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowości. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że to rekonstrukcja gemyli, gdzie swoje klamoty wyrzucał Przemysł II!

Zaskakujące odkrycie na Starym Rynku w Poznaniu!

W to miejsce trafi tylko wytrawny poznański turysta! Za winklem domków budniczych i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, za bramą prowadzącą w ulicę Kurzanoga (tak, mamy taką!), fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" znalazł tajemniczy obiekt, który do tej pory umknął nawet uważnym obserwatorom remontu Starego Rynku w Poznaniu.

Jak ustaliliśmy to nowa gemyla dla mieszkańców najbliższych kamienic i działających w nich firm. Jeszcze nie ukończona, z czasem pokryje się bluszczem i stanie się jeszcze trudniejsza do odnalezienia. Skorzystajcie więc z okazji i wybierzcie się w to miejsce, póki jeszcze jest dobrze widoczne.

Czy to tu śmieci wyrzucał Przemysł II?

Niedawno Poznań obiegła informacja o odkryciu zamkowej kuchni na wzgórzu Przemysła. Odkrycie na Starym Rynku na doczekało się jeszcze ogłoszenia. Tymczasem z nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy wynika, że to gemyla, której historia się lokacji miasta! To tu prawdopodobnie wyrzucono włosy wyczesane ze słynnego warkocza Ludgardy, to tu zapewne Przemysł II uczył swą jedyną córkę Rykse Elżbietę jak wyćpić klamoty na gemylę! Boimy się nawet myśleć, co wyprawiał tam Kazimierz Wielki!

Cieszymy się niezmiernie, że projektanci remontu Starego Rynku zrekonstruowali to miejsce dla poznaniaków, nie schowali kontenerów pod ziemią i że okoliczni mieszkańcy będą mogli wyjść z domu w laczkach i wynieść śmieci tam, gdzie król Polski!

Tak, to nie jest "Asz Dziennik", to wciąż "Głos Wielkopolski". Ale też lubimy się pośmiać z otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie, gdy tematy możemy znaleźć na chodniku. Śmiech to zdrowie, Szanowni Czytelnicy!

