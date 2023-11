Zapiera dech w piersiach! Tak wygląda piękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto imponujące zdjęcia

- To było niezapomniane przeżycie - zdradził fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" Robert Woźniak, który wdrapał się dach nowego drapacza chmur w Poznaniu. Imponujący gmach ma 25 kondygnacji i liczy 116 metrów wysokości, co daje mu pierwsze miejsce na liście najwyższych budynków w mieście.Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Robert Woźniak