Żarty na Prima Aprilis - TOP 10 pomysłów na psikusy [SPRAWDŹ KONIECZNIE]

Żarty na prima aprilis to przede wszystkim tradycyjne pomysły, które cieszą się popularnością zwłaszcza wśród młodszych osób. Podmiana cukru na sól w cukiernicy, wysmarowanie kostki mydła lakierem do paznokci czy przestawienie zegarków w domu to klasyka tego dnia, z którą większość z nas zapewne miała styczność. Są to żarty nieszkodliwe i stosunkowo bezpieczne, dlatego nie trzeba obawiać się, że skończą się nieporozumieniami.

PIXABAY