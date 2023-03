Zasadź te rośliny teraz, a pięknie wyrosną. Co można sadzić w marcu i kwietniu? Lista kwiatów i roślin, które można sadzić wczesną wiosną Weronika Błaszczyk

Marzec i kwiecień bywają jeszcze stosunkowo chłodnymi miesiącami. Jednocześnie, warto pamiętać, że nie brakuje zarówno kwiatów, jak i warzyw i innych roślin, które lubią zimno i można je wsadzić bądź posiać do gruntu już wczesną wiosną. Lista jest stosunkowo długa i obejmuje kwiaty, warzywa, drzewka owocowe czy inne ozdobne rośliny.

W marcu, choć za oknem bywa jeszcze zimno i pochmurnie, to coraz bardziej czuć już nadchodzącą wiosnę. Wyższa temperatura zachęca do wykonywania pierwszych prac na dworze. To też dobra pora na sadzenie w ogrodzie lub na balkonie niektórych kwiatów, warzyw czy innych roślin. Co można sadzić i siać w marcu i kwietniu? Mamy listę!