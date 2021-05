Zastępca Prezydenta Poznania przeciwko nielegalnej reklamie Samsunga na kamienicy

- Dziś na jednej z kamienic w centrum miasta zawieszono reklamę Państwa produktów, co do legalności której są - delikatnie mówiąc - duże wątpliwości. Z pewnością nie posiada ona zgód MKZ (jest to bowiem obszar ochrony konserwatorskiej). Tak wiem, jest weekend majowy (nie wszyscy pracują), a dział marketingu Firmy być może odpowie (jak to bywało w podobnych przypadkach innych firm): ,,myśmy przecież naszą reklamę zlecali firmie reklamowej, która zapewniała nas, że wszystko jest OK". Otóż zachęcam by się tym jednak zainteresować - mimo wolnych dni (i doprowadzenia samemu do jej szybkiego zdjęcia), bo wizerunek Państwa firmy też cierpi na tym (pomijając aspekt prawny, tego typu banery to "estetycznie" dziadostwo). Dodam, że Państwa reklama przykryła niedawno wykonany mural jednego z koncernów samochodowych, który zgodę MKZ posiadał