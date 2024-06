Zatrzymano 9 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Pochodziły także z Wielkopolski

- W firmach należących do zatrzymanych wystawiano faktury VAT na różne usługi, które nigdy nie były świadczone. Pozwalało to tworzyć tzw. koszty, które następnie wykorzystywano do zaniżania należności podatkowych – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, cytowana w komunikacie.