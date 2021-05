Zatrzymano trzy osoby, które miały znęcać się nad starszą kobietą. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

- Kryminalni zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że pokrzywdzonej zadawano uderzenia po całym ciele, wydzielano jej pożywienie, zabierano rentę, ograniczano korzystanie z łazienki i toalety, zmuszano do jedzenia wymiocin, wyrzucano z domu na podwórko, gdzie miała się rozbierać i była polewana zimną wodą. Zmuszano też seniorkę do spania w nieogrzewanym pomieszczeniu, brudnej pościeli lub na podłodze w kuchni. Kobieta chodziła w odzieży zabrudzonej fekaliami, zniszczonej i nieadekwatnej do panujących warunków atmosferycznych - przekazała podinsp. Ewa Kasińska z KPP w Śremie.