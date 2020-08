Zawał mięśnia sercowego - w Wielkopolsce pacjenci mogą liczyć na kompleksowe leczenie i rehabilitację

Kompleksowość tego świadczenia oznacza, że pacjent w jednym miejscu uzyska wsparcie na każdym etapie leczenia i rehabilitacji, a także będzie mógł liczyć na opiekę po zakończeniu leczenia szpitalnego. W ciągu 14 dni po opuszczeniu szpitala ( do końca lutego 2019 było to 7-10 dni) pacjent powinien móc skorzystać z wizyty koordynująco-kontrolnej obejmującej badanie elektrokardiograficzne (EKG) oraz badania laboratoryjne takie jak: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny, stężenie białka C-reaktywnego (CRP). Podczas takiej wizyty pacjent może liczyć także na edukację ze strony pielęgniarki w zakresie przyjmowania leków, odpowiedniego trybu życia i diety.

Ilu pacjentów otrzymuje taką pomoc?

Od października 2017 roku do końca kwietnia 2020 roku osiem placówek skierowało do KOS-a 1290 pacjentów. 86 procent chorych z zawałem skierowanych do KOS-a to pacjenci trzech szpitali. Najwięcej pacjentów zostało objętych taką opieką w Ostrowie Wielkopolskim. Do KOS-a trafiło tam 527 chorych z zawałem. 392 pacjentów leczyło Centrum Medyczne HCP, a 187 – Pleszewskie Centrum Zdrowia w Pleszewie.