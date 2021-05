Zawodniczki Enei AZS Pozań i Enei Energetyka Poznań zaszczepiają w nas odwagę. Koszykarka i siatkarka zachęcają kibiców do szczepień

Obie zawodniczki wystąpiły w filmie zachęcającym kibiców do udziału w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Opowiadają w nim jak bardzo tęsknią za dopingiem i jak bardzo pandemia ogranicza emocje podczas meczów ligowych. Banaszak porównuje w filmie mecze bez kibiców do treningów i jest to bardzo trafne spostrzeżenie.

Poznańskie sportsmenki liczą na powrót fanów na trybuny w przyszłym sezonie. Niezbędnym warunkiem jest jednak zaszczepienie 70 procent populacji. Jest to możliwe do początku kolejnych rozgrywek koszykarskich i siatkarskich pod warunkiem oczywiście, że niezdecydowani z nas udadzą się do punktów szczepień.