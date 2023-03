Zawodnik Lecha Poznań spędził wolne ze swoją piękną dziewczyną we Włoszech. Brytyjskie media są nią zachwycone Piotr Kwiecień

Mateusz Żukowski oraz Ola Mizgalska pod Fontanną di Trevi

Piłkarze Lecha Poznań od czwartku do niedzieli włącznie otrzymali od trenera Johna van den Broma wolne. Kilku z nich postanowiło opuścić Poznań i wyjechać w nieco cieplejsze rejony. Z takiej okazji skorzystał Mateusz Żukowski, który wraz ze swoją nową dziewczyną, Olą Mizgalską (która jest siostrą Ady Mizgalskiej, dziewczyny Michała Skórasia) wybrali się do Rzymu. Kilka dni temu o partnerce obrońcy Kolejorza w superlatywach rozpisywał się brytyjski dziennik "The Sun".