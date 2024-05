Zderzenie ciężarówek na DK25 na trasie Konin - Rychwał. Ranny kierujący. Na miejscu pogotowie ratunkowe. Utrudnienia w ruchu! Karol Pomeranek

Do wypadku doszło 20 maja po godz. 7:15 archiwum NAM

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś ok. godz. 7:20 na drodze między Koninem a Rychwałem w Wielkopolsce. W zderzeniu dwóch ciężarówek ucierpiał kierujący jednej z nich. Utrudnienia w ruchu na wysokości miejscowości Posada mogą potrwać do godz. 10:00.