Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Zaniemyślu. Jeden z pojazdów uderzył w budynek. Sprawca został ukarany mandatem. Zobacz zdjęcia

Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Zaniemyślu. Kierujący doprowadził do kolizji i uderzył w budynek

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie o godzinie 13:53. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej wpłynęło zgłoszenie z Zaniemyślu. Na skrzyżowaniu ulic Średzkiej i Kilińskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów uderzył w budynek, gdzie znajduje się sklep spożywczy.