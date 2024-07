Zielony Poznań 2024: Konkurs dla miłośników roślinności już ruszył! Marta Jarmuszczak

Posiadacze zielonych zakątków w Poznaniu mogą już zgłaszać swoje balkony, tarasy i ogródki do 31. edycji konkursu "Zielony Poznań". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 lipca do 2 sierpnia, a konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, którzy chcą pochwalić się swoimi zielonymi aranżacjami.