Zima wróciła do Poznania. Przed nami przelotne opady śniegu i wichury. Jaka jest prognoza pogody?

Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w Poznaniu i powiecie poznańskim. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopnia Celsjusza.

- Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C