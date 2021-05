Złodzieje ukradli z paczkomatu harmonijkę i zabawki. Policja zatrzymała śremskich włamywaczy

W styczniu doszło również do drugiego włamania, wówczas celem był budynek śremskiej poczty. Sprawcy otworzyli ponad 200 przesyłek, z których ukradli bliżej nieustaloną liczbę przedmiotów. Były to między innymi kosmetyki i odzież oraz takie przedmioty jak: maszynki do robienia tatuaży, ciśnieniomierz czy okulary.

Co ciekawe, jak wynika z naszych ustaleń, zarówno włamania do paczkomatów, jak i włamanie do budynku śremskiej poczty są ze sobą połączenia przez osoby włamywaczy.

We wszystkich czterech przypadkach włamań do paczkomatu oraz we włamaniu do budynku poczty brał udział ten sam, obecnie 30-letni, mieszkaniec Śremu. W jednym z włamań pomagał mu 18-letni brat, który razem z nim dokonał również włamania do budynku poczty.

W momencie zatrzymania mężczyzn za włamanie do budynku śremskiej poczty nie byli oni łączeni z włamaniami do paczkomatów, gdyż zostały one zgłoszone przez operatora tych popularnych skrzynek później.

