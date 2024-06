Złota 100 Wielkopolski. Wybieramy firmy społecznie odpowiedzialne. Te, które nie patrzą tylko na finansowe słupki! Koniecznie zgłoś swoją!

– Nagrody przyznane przez niezależnych ekspertów to nie tylko prestiżowe trofea, ale przede wszystkim obiektywna ocena potwierdzająca, że jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dbającą o dobrostan i rozwój pracowników oraz realizującą swoje cele biznesowe z poszanowaniem środowiska. Przyznane nagrody były nie tylko ukoronowaniem pracy całego zespołu Beyond.pl, ale jednocześnie stały się motywacją do dalszego działania w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Wielkopolsce oraz szerzej, wśród dostawców usług IT: data center, chmury i Managed Services. Dziękujemy organizatorom i jury plebiscytu za docenienie projektów Beyond.pl oraz zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji – przekazał nam Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl Sp. z o.o.