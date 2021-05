Zmarł Piotr Koperski. Znany poznański piekarz i cukiernik

TOP 14 najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Informatyka pozostała liderem [RANKING 17.05]

Trwają egzaminy maturalne, niektórzy już nawet skończyli je zdawać i mają wakacje. Ale... co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najchętniej wybierane i najbardziej oblegane w ostatnim czasie? Odpowiedź na to dają wyniki ostatniej rekrutacji na studia, na rok akademicki 2020/2021. To może być też wskazówka i podpowiedź dla niezdecydowanych. Od razu dodajmy, że w pierwszej trójce w ciągu trzech ostatnich lat zachodzą wyłącznie minimalne zmiany - lider pozostaje ten sam, a dwa pozostałe kierunki na podium tylko raz zamieniły się miejscami. W ostatniej rekrutacji kolejność kierunków w ścisłej czołówce była identyczna jak rok wcześniej.