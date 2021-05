Zmiana miejsca pobytu na L4 - czy trzeba o niej informować ZUS i naszego szefa?

– Jeżeli pacjent dostanie wezwanie na badanie i już przed tym terminem będzie wiedział, że z jakiegoś powodu nie będzie mógł się na nie stawić, powinien nas o tym powiadomić, a wtedy, o ile to będzie możliwe, wyznaczymy mu inny termin. Jeśli jednak dana osoba z jakiegoś powodu nie dotrze na badanie i nas o tym nie uprzedzi, ma jeszcze możliwość niezwłocznego wyjaśnienia powodu tej nieobecności – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Dopiero gdy tego nie zrobi, wówczas może stracić prawo do zwolnienia lekarskiego od następnego dnia po terminie badania. Dlatego tak istotne jest, by pacjent wskazał do zwolnienia lekarskiego adres, pod którym w czasie tego zwolnienia faktycznie będzie przebywał.