Zmiany na Naramowicach. Od 7 maja na Szelągowskiej i Winogradach, a od 14 maja na Łużyckiej. Sprawdź, jak będzie można jeździć

Z kolei w nocy z 14 na 15 maja rozpocznie się etap przebudowy ul. Łużyckiej. Tutaj, w rejonie skrzyżowania z tzw. Nową Naramowicką ma być wprowadzony ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną. Jednocześnie kierowcy skorzystają z części powstałej drogi wzdłuż torów tramwajowych, od ul. Łużyckiej aż do zejścia nowego odcinka ul. Naramowickiej ze starą. Dalsza część drogi jest jeszcze budowana.

Najbliższa zmiana dotyczyć będzie skrzyżowania ul. Szelągowskiej i Winogrady: inaczej ruch będzie tu poprowadzony od 7 do 9 maja, a przy ul. Dworskiej pojawią się dodatkowe przejścia dla pieszych . Organizacja ruchu nie spowoduje zamknięć ciągów dla pieszych i rowerzystów, ale mogą wystąpić utrudnienia. Do czasu wprowadzenia ruchu wahadłowego zakończone zostaną prace w parku Szelągowskim, skutkujące zamknięciem ciągu komunikacyjnego po wschodniej stronie ul. Szelągowskiej.

- Budowa trasy na Naramowice to oprócz torowiska także nowy układ drogowy, w tym ulica Nowa Naramowicka, z której mieszkańcy będą mogli już wkrótce korzystać - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Na świeżo wybudowanej drodze wytyczone zostaną buspasy. Pojawi się również dodatkowy przystanek, który zwiększy wygodę pasażerów.

Podczas przebudowy Łużyckiej samochody jadące ul. Lechicką w kierunku Piątkowa dostaną objazd wytyczony przez ul. Dworską, Karpią, Sarmacką i dalej nowym układem do ul. Łużyckiej, a jadące w kierunku Piątkowa od strony ul. Rubież pojadą ul. Naramowicką, Sarmacką i Nową Naramowicką do ul. Łużyckiej.

- Zależy nam na minimalizowaniu utrudnień, dlatego podjęliśmy starania o wcześniejsze uruchomienie części powstającego układu drogowego - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Możemy wykorzystać ulicę już teraz, co sprawi, że ograniczenia związane z przebudową ul. Łużyckiej będą mniej dotkliwe.

- W kierunku centrum ruch poprowadzony zostanie ul. Naramowicką i Sarmacką do Nowej Naramowickiej – informują PIM.

- Ul. Łużycka na odcinku między tzw. nową a starą ul. Naramowicką pozostanie jednokierunkowa, dzięki czemu dojazd do Naramowic od strony zachodniej nie zmieni się. Ruch na skrzyżowaniu ul. Nowej Naramowickiej i Sarmackiej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, zmieni się także pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Naramowicka / Sarmacka / Karpia.

Zamknięta Naramowicka

Inwestor zapowiada także, że będzie zamknięta ul. Naramowicka na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Karpia / Sarmackiej. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 144-148 i Dworskiej pozostaje niezmienny, tj. od ul. Karpiej i Dworskiej, a piesi nadal będą mogli poruszać się wschodnią stroną ulicy. Zamknięta zostanie jednak północna strona chodnika na ul. Łużyckiej od przystanku autobusowego os. Łokietka I w kierunku ul. Naramowickiej (dostępna pozostanie część południowa). Przebudowany zostanie również wjazd od ul. Łużyckiej do bloków na os. Łokietka nr 8 i 10, w czasie robót dojazd możliwy będzie główną drogą osiedlową, a następnie pieszojezdnią pomiędzy tymi budynkami.