Zmiany na ulicy Swoboda w Poznaniu. Czy zlikwidują miejsca postojowe dla samochodów? To zależy od mieszkańców. Trwają konsultacje

Część mieszkańców z rezerwą podeszła do tej deklaracji. Obawili się, że ich celem jest ograniczenie liczby aut poprzez likwidację miejsc postojowych. Prawdą jest, że ulica Swoboda przypomina jeden wielki parking. Samochody stoją wszędzie, zajmują chodniki, piesi muszą przeciskać się między nimi, matki z dziećmi w wózkach czasami nie mają szans, by przejechać, ponieważ jest zbyt wąsko.

Miasto przedstawiło dwie propozycje, które właśnie są konsultowane z mieszkańcami. - Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie związana jest z dużym zainteresowaniem społecznym tematem, rozbieżnymi oczekiwaniami różnych grup mieszkańców oraz z chęcią zebrania możliwie licznych i miarodajnych opinii co do oczekiwań i proponowanych rozwiązań – twierdzi Michał Geszka, kierownik Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. I wyjaśnia: - Proponowane rozwiązania wynikają z konieczności dostosowania organizacji ruchu w rejonie tej ulicy do obowiązujących przepisów i potrzeb różnych grup użytkowników.

Konsultacje dotyczą zmian na ulicy Swoboda, na odcinku od Marcelińskiej do Bukowskiej. Mieszkańcom przedstawiono dwa warianty organizacji ruchu na ulicy Swoboda. - Pierwszy zakłada ruch jednokierunkowy od Marcelińskiej do ulicy Świt. Umożliwia on zwiększenie liczby miejsc postojowych ze 150 do 156 przy jednoczesnej poprawie komfortu i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Jest to wariant preferowany przez miasto – zaznacza Geszka.

Warto dodać, że przewiduje się też powstanie kopert dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla dostaw, ograniczenie prędkości do 30 km/h, a pieszym zapewnia się minimalną – dwumetrową – szerokość chodnika.

