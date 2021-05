Zmiany w urlopach rodzicielskich od 2022 roku. Unijne przepisy wyślą ojców na urlop

Do sierpnia 2022 roku kraje Unii Europejskiej mają czas na włączenie w system prawa krajowego dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Część z jej elementów już działa - to 14-dniowy tzw. urlop ojcowski. Od przyszłego roku sytuacja się zmieni. Ojcowie, z mocy prawa będą bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi.

Co więcej - z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jednocześnie oboje rodzice, ale wtedy wykorzystany czas liczy się podwójnie.

Jeśli np. oboje rodzice postanowią zajmować się dzieckiem wspólnie przez 4 tygodnie, od wymiaru przysługującego urlopu odlicza się 8 tygodni (po 4 dla matki i dla ojca)

W praktyce więc na ogół z urlopu rodzicielskiego korzysta wyłącznie mama. To ma się zmienić.

Urlop rodzicielski 2022

Podobnie jak do tej pory, wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 32 tygodnie.

Z tego okresu 8 tygodni zostanie zarezerwowane dla ojca. Jeśli z niego nie skorzysta - urlop przepadnie.

Nowością będzie indywidualne prawo do 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dla ojca. Będzie on mógł z niego skorzystać, gdy matka dziecka nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego (bo np. nie jest zatrudniona na umowę o pracę)

Obecnie, jeśli mama nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, ojciec nie może z niego skorzystać.