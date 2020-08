Zmieniamy Wielkopolskę. Trwa przebudowa ronda Rataje. Tramwaj pojedzie po nowym torowisku w przyszłym roku. Zakończenie prac w 2022

Jak bardzo zmienił się Poznań od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej widać dopiero po przyjrzeniu się fotografiom sprzed dwóch dekad. Dziś wiele miejsc - i tych położonych w samym centrum, i tych nieco dalej - jest obecnie nie do poznania. Takie inwestycje jak choćby przebudowa ronda Kaponiera, przedłużenie linii tramwajowej do Franowa byłyby niemożliwe bez unijnego wsparcia. Teraz przyszła pora na kolejne miejsca na mapie Poznania.

Rondo Rataje w nowej odsłonie

Przebudowa poznańskiego ronda Rataje już od pewnego czasu była koniecznością. Dotychczasowe rozwiązania nie były w stanie zapewnić płynnego ruchu samochodowego, ani sprawnego korzystania z komunikacji publicznej. Przebudowa ronda to także dostosowanie go do zmieniających się zwyczajów komunikacyjnych poznaniaków.

- Na przebudowie ronda Rataje skorzystają zarówno pasażerowie komunikacji publicznej, jak i kierowcy, rowerzyści i piesi - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, do końca mostu Królowej Jadwigi, Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kórnicką oraz na ul. Zamenhofa do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowe, po którym będą jeździć także autobusy. Wspólne torowisko i wydłużone przystanki ułatwią pasażerom przesiadki między tymi środkami transportu. Na rondzie pojawią się dodatkowe pasy ruchu, a w jego okolicy - nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura - dodaje.