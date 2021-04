Zmieniamy Wielkopolskę: Trzcianka zaprasza do aktywności. Gotowe Centrum Integracji Społecznej czeka, by wystartować pełną parą

- Chcieliśmy, by centrum miasta zachęcało mieszkańców do wyjścia z domu, włączenia się w aktywność kulturalną, sportową i społeczną - dodaje burmistrz. - Temu posłużyła budowa Centrum Integracji Społecznej. W jego budynku, na powierzchni tysiąca metrów kwadratowych mieści się sala wystawiennicza, widowiskowa, sale konferencyjne, pomieszczenia dla działających w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury sekcji, takich jak orkiestra dęta, sekcja fotograficzna i inne. CIS będzie także miejscem, gdzie swoje projekty będą mogły realizować organizacje społeczne.

- Ukończyliśmy wszystkie prace - mówi Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki. - Czekamy na zniesienie pandemicznych ograniczeń, by ruszyć pełną parą. Na razie działamy na tyle, na ile to możliwe. Najbliższa majówka, z wydarzeniami wyłącznie na zewnątrz ,będzie pierwszą w zrewitalizowanej przestrzeni.

Budowa CIS została ukończona w ubiegłym roku. Oficjalne otwarcie dopiero nastąpi. - Odbyło się tam kilka wydarzeń online i sesji Rady Miasta. Na więcej nie pozwalają warunki. Jedynie dzieci korzystają z użytkowego dachu.

Ten nowoczesny, nieco zagłębiony budynek, o nieregularnej bryle łagodnym spadkiem przechodzi w płytę placu Pocztowego. Na dachu znalazł się niewielki plac zabaw i szachy ogrodowe.

W samym budynku, o bardzo nowoczesnej formie, można znaleźć elementy nawiązujące do historii tego miejsca, między innymi obrys istniejącego tam jeszcze w czasach niemieckich kościoła ewangelickiego, rozebranego w latach 60. ubiegłego wieku

- Uporządkowanie placu Pocztowego to uzupełnienie tej inwestycji - wyjaśnia Krzysztof Jaworski. - Poszerzyliśmy chodniki, tak, by mogły stanąć na nich ogródki gastronomiczne. Miejsca parkingowe z samego placu zostały przeniesione tuż obok, w pobliże targowiska, które zostało oddane do użytku w styczniu ubiegłego roku. Pojawiły się stojaki na rowery. W części parkowej placu wytyczyliśmy na nowo ścieżki, odnowiliśmy fontannę. W czasie majówki planujemy tu aktywności sportowe, będzie też na pewno muzyka. Liczymy, że plac będzie salonem miasta - dodaje.