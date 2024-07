Zmodernizują system PEKA w Poznaniu za zawrotną kwotę. Ale w pojazdach nadal będą trzy różne urządzenia. Pasażerowie będą mieli łatwiej?

Ponad 70 mln zł na modernizację systemu PEKA

Wciąż będą trzy różne urządzenia w pojazdach

System PEKA pierwotnie miał zupełnie zastąpić tradycyjne kasowniki. Finalnie jednak z urządzeń nie zrezygnowano, co wielokrotnie budzi zdziwienie i zagubienie wśród osób, które po raz pierwszy korzystają z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Bardzo częstym jest widok osób, które usilnie próbują skasować bilet papierowy w terminalach systemu PEKA. Po modernizacji kasowniki nadal pozostaną, co zacementuje wadliwe rozwiązanie. Obecnie mamy trzy różne urządzenia w autobusach i tramwajach:

- To są to odrębne urządzenia dopasowane do aktualnej oferty biletowej dającej pasażerom jak najwięcej możliwości zakupu biletu. W ramach projektu przewidziana jest między innymi wymiana infrastruktury w pojazdach komunikacji zbiorowej, czyli głównie czytników systemu PEKA - stwierdza Bartosz Trzebiatowski.

Kartą płatniczą kupisz bilet jednorazowy lub skorzystasz z tportmonetki

Do systemu PEKA ma zostać wprowadzona funkcjonalność, o której pasażerowie mówią od lat. Umożliwi ona płacenie za przejazd tportmonetką przy pomocy smartfona lub karty płatniczej. Dzięki temu zniknie konieczność posiadania przy sobie doładowanej karty PEKA aby skorzystać z tej taryfy biletowej. To oznacza, że praktycznie nie trzeba będzie mieć przy sobie fizycznej karty PEKA, aby korzystać ze wszystkich możliwości systemu. Według Bartosza Trzebiatowskiego to jeden z niewielu tego typu systemów w Polsce. Mimo zintegrowania systemu z kartami płatniczymi, terminale do zakupu biletów jednorazowych przy pomocy karty płatniczej wciąż będą używane.