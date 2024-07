Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024! Która szkoła w Wielkopolsce jest najlepsza? Sprawdź!

Egzamin ósmoklasisty 2024. Poznaliśmy wyniki egzaminów!

Egzaminy ósmoklasisty w tym roku odbywały się w terminie od 14 do 16 maja. Terminy dodatkowe ustalono natomiast na 10, 11 i 12 czerwca. Wyniki jednak dotyczą tych uczniów, który zdawali egzaminy w maju. Uczniowie szkół podstawowych podeszli do trzech egzaminów - matematyki (100 minut) języka polskiego (120 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut).

Wyniki egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 3 lipca , już o godzinie 8:30 były dostępne dla zdających na ZIU, czyli Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Po zalogowaniu mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

Do egzaminów w maju przystąpiło około 220 900 uczniów , w tym 11 300 z Ukrainy. 189 900 zdających rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, 31 tysięcy natomiast w różnych formach dostosowanych. Język angielski na egzaminie wybrało ponad 97 proc. zdających , na drugim miejscu znalazł się niemiecki - 1,60 proc.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty. Jak poszło uczniom?

Średnia kraju z języka polskiego wynosi 61 proc., z matematyki - 52 proc. z języka angielskiego - 66 proc. a z niemieckiego - 53 proc. Dane dotyczą jednak tylko obywateli Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Najwyższymi wynikami mogli pochwalić się uczniowie, których wynik plasował się między 90 proc. a 100 proc. Z języka polskiego taki otrzymało 9 643 uczniów i było to 5,1 proc. wszystkich zdających. Z matematyki wynik ten otrzymało 25 933 uczniów (13,6 proc.), a z języka angielskiego 68 434 uczniów i było to 35,7 proc. 2,6 proc. procent wszystkich zdających, czyli 5 011 osób otrzymało od 90 proc. do 100 proc. ze wszystkich egzaminów ósmoklasisty.