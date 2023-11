Znany hotel w Poznaniu przechodzi metamorfozę. O Ikarze było kiedyś głośno w całym mieście

Hotel Ikar przechodzi metamorfozę. W Poznaniu było już o nim głośno

Hotel Ikar w Poznaniu kojarzą już niemal wszyscy. W ostatnich latach było o nim głośno kilka razy, ale nie w kontekście turystyki. Poznaniacy usłyszeli o nim tuż po wybuchy pandemii, gdy zostało tam utworzone izolatorium, do którego mieli trafiać chorzy na Covid-19, łagodnie przechodzący chorobę i niewymagający hospitalizacji. Przygotowano dla nich wówczas 164 pokoje. To pozwoliło odciążyć szpital przy ul. Szwajcarskiej. Koszty funkcjonowania izolatorium pokrywało NFZ.

W 2021 roku hotel Ikar przyjął ponad stu uchodźców, ewakuowanych z Afganistanu. Zapewniono im nocleg, wyżywienie, opiekę wolontariuszy. Tam przeszli też obowiązkową wówczas kwarantannę. Poznaniaków zaskoczyły wtedy barierki, ustawione wokół obiektu i policja pilnująca, by nikt się do niego nie zbliżał. Uwagę zwracał zwłaszcza policyjny parawan, jaki najczęściej widuje się w miejscach tragicznych wypadków.

Kolejny raz o hotelu Ikar zrobiło się głośno, gdy przyjął uchodźców z Ukrainy. Dawał bezpłatne schronienie i wyżywienie ponad 250 osobom, między innymi matkom z dziećmi i niepełnosprawnym. To właśnie z powodu zaplanowanych prac remontowych musieli do końca listopada 2022 roku opuścić obiekt i choć każdy mieszkaniec hotelu miał przedstawiane różne oferty miejsc, w których mógłby zamieszkać, po ogłoszeniu tej decyzji wybuchł chaos. Ostatecznie większość uchodźców zamieszkała w miejscach wskazanych przez służby wojewody, część samodzielnie wybrało sobie nowe miejsce pobytu.

Przebudowa hotelu Ikar w Poznaniu. Modernizacja i nowy standard

Hotel Ikar przechodzi teraz planowaną od kilku lat gruntowną modernizację. Prace obejmą m.in. przebudowę budynku wraz z całą infrastrukturą, dostosowanie wnętrz do współczesnych standardów. Zmieni się też układ drogowy i zagospodarowanie terenu dookoła obiektu. Po zakończeniu prac hotel ma działać pod szyldem Four Points by Sheraton, należącym do sieci Marriott. Przebudowa i modernizacja hotelu Ikar ma kosztować prawie 90 milionów zł.