Znany zakład w Kaliszu miał produkować części do czołgów K2. Zamiast tego WSK Kalisz zwalnia pracowników

- Nie wiadomo czy ten kontrakt w ogóle trafi do Wielkopolski, bo wiadomo, że jest Huta Stalowa Wola, Bumar Łabędy, cały Śląsk jest mocno zainteresowany tą produkcją i nie wiadomo czy coś trafi do Wielkopolski i Kalisza. A jeśli produkcja miałaby trafić tutaj, to jest zagrożenie, że WSK Kalisz zostanie przejęte przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. My się na to nie zgadzamy – mówił portalowi Fakty Kaliskie Bernard Niemiec, przewodniczący Solidarności Wielkopolska Południowa.