Zniszczono drzewa na os. Śmiałego, bo... zasłaniały światło mieszkańcom. Od stycznia nie ma decyzji w sprawie kary

Na przełomie 2020 i 2021 roku na poznańskim osiedlu Bolesława Śmiałego firma działająca na zlecenie spółdzielni drastycznie przycięła korony drzew. Mieszkańcy zaalarmowali administrację osiedla. Gdy ta odpowiedziała, że wszystko jest w porządku, a przycięcie koron spowodowane było prośbami mieszkańców, którym drzewa miały zabierać światło, wraz z Koalicją ZaZieleń Poznań i Stowarzyszeniem Architektów Krajobrazu zwrócili się do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. - Te drzewa zostały po prostu zniszczone - twierdzi Aneta Mikołajczyk, architektka krajobrazu z Koalicji Zazieleń. - Usunięto od 30 do ponad 50 proc. koron. Prawo zabrania takich praktyk.

Mieszkańcy osiedla zwracają też uwagę, że już po wizji lokalnej podobnie zostały potraktowane kolejne drzewa.

- Wszystko wskazuje na to, że drastyczne przycinanie drzew trwa nadal - twierdzi Aneta Mikołajczyk. - Pomijając fakt, że to niezgodne z prawem, to także argumentacja, jakoby chodziło o światło w mieszkaniach jest zdecydowanie chybiona. Problem nadmiaru cienia zgłaszali mieszkający na parterze, z oknami od strony północnej. Już z racji samego usytuowania w mieszkaniach nie ma słońca. Ogławianie drzew zaś powoduje, że drzewo wypuszcza kolejne pędy właśnie na dole - więc skutek jest przeciwny do zamierzonego.