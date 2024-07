Żniwa przyspieszyły. Rolnicy mają pełne ręce roboty. Co wpłynęło na szybkie zbiory? Raport ekspertów Wielkopolskiej Izby Rolniczej

– To, że żniwa przyspieszyły, to tak naprawdę ani dobrze, ani źle, trudno to jednoznacznie ocenić. Na pewno mamy do czynienia ze spiętrzeniem prac polowych, niemniej jednak przy dzisiejszej technologii i wydajności sprzętu, możemy z tym sobie poradzić. Rolnikom dała się we znaki susza, co jest widoczne w plonach jęczmienia