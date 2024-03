Zobacz listy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych w Wielkopolsce

Wybory do Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego

Głosujemy na prezydenta, burmistrza i wójta

Głosowanie do rady powiatu

O fotele radnych do wszystkich 31 rad powiatów w Wielkopolsce ubiega się w tym roku łącznie 4 250 kandydatów . Liczba mandatów w poszczególnych powiatach jest różna. W tych do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Głosowanie do rad miast, gmin

W Wielkopolsce mamy 19 rad miejskich, 100 rad miast i gmin oraz 107 rad gmin. Ich liczebność zależy od liczby mieszkańców. I tak, w skład rady gminy wchodzą radni w liczbie: piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców; dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców; dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców; dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Przykładowo w stolicy Wielkopolski wybieranych będzie 35 radnych.