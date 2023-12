Dostrzeżmy piękno Poznania

Poznań jako miasto prężnie rozwija się pod względem infrastruktury. Powstają nowe budynki większe oraz piękniejsze, a przede wszystkim nowocześniejsze. W pogoni za ciągłym rozwojem nie zapominajmy, by zatrzymać się na chwilę, aby dostrzec otaczającą nas piękną architekturę.

Najpiękniejsze budowle: Nagroda Quadro

Wychwyceniem najpiękniejszych projektów architektonicznych co roku zajmuje się jury przyznające nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. Jest to wyróżnienie nie tyle dla budynku, ile dla architektów, którzy włożyli pot i łzy, by budowla zachwycała oczy poznaniaków. Nagroda Quadro wręczana jest wybitnym architektom od 25 lat.