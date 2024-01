ZTM zwlekał z odpowiedzią

Pasażer poznańskiej komunikacji kilka miesięcy temu zwrócił się do ZTM z prośbą o przekazanie mu informacji publicznej. Pytanie dotyczyło przesłanek, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji autobusowej linii 168 łączącej Podolany z dworcem Poznań Główny i zastąpienia go wydłużoną linią 171, która będzie kursowała przez całe miasto.

ZTM wcześniej nie odpowiadał na podobne zapytanie innego pasażera. Wtedy to złożył on skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku pasażer doczekał się odpowiedzi.

- (ZTM - dop. red.) wyjaśnia, że nie gromadzi danych dotyczących napełnień pojazdów komunikacji miejskiej na bieżąco w odniesieniu do wszystkich linii i wszystkich pojazdów. Oznacza to, że ZTM nie prowadzi ciągłych kompleksowych badań ani analiz w zakresie napełnień - czytam w odpowiedzi.

