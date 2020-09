Zwolnienia w administracji rządowej. Pracę może stracić co najmniej 2,5 tys. osób

Także w ubiegłym tygodniu rząd przyjął uchwałę, w której zobowiązał premiera do uzgodnienia z członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w kancelarii premiera oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów.

O planowanych zwolnieniach otwarcie mówi także Jadwiga Emilewicz. Wicepremier i minister rozwoju powiedziała w ubiegłym tygodniu, że ministrowie zostali zobowiązani do przeglądu nadzorowanych przez nich urzędów, jednak na razie nie zapadła decyzja o tym, ile osób będzie zwalnianych.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze radia RMF FM, przy okazji nadchodzącej rekonstrukcji rządu pracę może stracić co najmniej 2,5 tys. urzędników zatrudnionych w administracji rządowej.

O jakie urzędy dokładnie chodzi? Są to m.in. urzędy obsługujące organy administracji rządowej w województwie, jednostki podległe i nadzorowane przez premiera, ministra czy wojewodę, a także ZUS, KRUS czy NFZ.

Zwolnienia w administracji rządowej: Zwolnione zostaną osoby w wieku emerytalnym?

Cięcia etatów mogą dotknąć między innymi osoby uprawnione do emerytury. Zdaniem wicepremier Jadwigi Emilewicz w administracji jest wielu pracowników w wieku emerytalnym. - Osoby w wieku emerytalnym są zabezpieczone materialnie, jeśli mówimy o redukcjach, to dla nich będzie to znacznie mniej dotkliwe - mówiła minister rozwoju w wywiadzie dla Radia Puls.

Zapowiedzi zwolnień w budżetówce nie podobają się politykom opozycji.

– Jeśli PiS szuka oszczędności, najpierw niech zacznie od siebie, a nie od ciężko pracujących pracowników budżetówki – mówi Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej. I przywołuje przykłady rozrztuności partii rządzącej takie jak: znalezienie pracy dla żony wiceministra Andruszkiewicza czy 2 mld złotych dla TVP.