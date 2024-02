Zwycięzca "zjadł" konkurencję! W Poznaniu odbyły się mistrzostwa w jedzeniu pączków. Zobacz zdjęcia

5 lutego w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyły się XVIII Mistrzostwa Poznania w jedzeniu pączków. Organizatorem zawodów jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

- To moje drugie zawody, w zeszłym roku byłem dziewiąty. Muszę powiedzieć, że pączki były bardzo smaczne. Najważniejsze jest to, by szybko połykać i przede wszystkim nie popijać jedzenia