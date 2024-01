Życzenia na Dzień Babci 2024: Wierszyki, SMS i nierymowane życzenia od wnuków dla babci. Czego życzyć babci 21 stycznia?

Życzenia na Dzień Babci 2024: Wierszyki dla babci

Droga Babciu! Dużo czasu wolnego, samych przyjemności, jak najmniej kłopotów i dużo radości! Niczego do naprawiania, dźwigania, trzepania, tylko miękkiego fotela i czegoś do schrupania.

W dniu tak pięknym i wspaniałym, życzę Ci Babciu sercem całym dużo zdrowia, sto lat życia i miliona złotóweczek do zdobycia!

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Co wiemy o tych dwóch dniach?

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam. By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i jasne jak letni poranek.

Życzenia na Dzień Babci 2024: Krótkie życzenia, SMS

Życzenia na Dzień Babci 2024: Nierymowane życzenia

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta życzę Ci,

by każdy następny dzień przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.

***

Kochana Babciu, serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia,

niewyczerpanych pokładów energii i spełnienia marzeń.

***

Przyjmij kochana Babciu,

z serca płynące życzenia,

dobrego zdrowia, dużo optymizmu

i spełnienia wszystkich marzeń.