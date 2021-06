Życzenia na Dzień Dziecka 2021. Obrazki, wierszyki i obrazki. Wybierz i wyślij!

Źródło: Agencja TVN/x-news

Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!

***

Aby serduszko Twoje

gorące było zawsze jak słońce...

A uśmiech Twój radosny

przypominał zapach wiosny...

***

Chociaż jesteś stara d***

no i próchno z Ciebie leci

to wysyłam ci życzenia

bo to przecież Święto dzieci!

***

Wszystkiego najlepszego

szczęścia i radości moc

ciepłego słoneczka co dzień

kolorowych snów co noc...

***

Śmiej się dużo, ucz się mało

na kartkówkach ściągaj śmiało

nie znaj co to kucia trud

a gdy wpadniesz, kłam jak z nut