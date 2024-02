17 lutego to Światowy Dzień Kota. Koty uczą nas uważności i empatii. Jak sprawić by były szczęśliwe?

Kto może zdecydować się na zamieszkanie z kotem? Z całą pewnością osoba, która jest na to przygotowana. Przede wszystkim trzeba zdobyć wiedzę o kotach, o ich potrzebach i zachowaniu. Niekoniecznie z doświadczenia, na pewno jednak przed wprowadzeniem kota do domu trzeba poczytać odpowiednią literaturę, żeby wiedzieć co kotu należy zapewnić. Ważne, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi na kota mieszkaniowo, finansowo, życiowo oraz życiowo. Czy mamy dla niego czas i przestrzeń.

Co oznacza przystosowanie mieszkania do potrzeb kota? Bardzo ważna sprawa to zabezpieczenie siatką balkonu, jeśli taki mamy oraz okien. Te otwierane uchylnie zabezpiecza się specjalnymi kratkami. Oczywiście potrzebne są kuwety. Przy jednym kocie najlepiej dwie. Powinny być duże. Optymalnie długość kuwety powinna być równa 1,5 długości kota, licząc od nosa do nasady ogona. Potrzebny jest także stabilny drapak, odpowiedniej wysokości.

Mówi się, że kot, w przeciwieństwie do psa, to zwierzę dla ludzi, którzy nie mają czasu.

To mit. Co prawda nie trzeba wychodzić z kotem na spacer, żeby się załatwił, ale trzeba mu poświęcać czas. Trzeba go znaleźć koniecznie na sprzątanie kuwet dwa razy dziennie, a także na zabawę. Z kotem trzeba się bawić codziennie, a lepiej kilka razy dziennie. To drapieżnik, dlatego zabawa musi kończyć się jedzeniem lub muszą w niej być wykorzystywane smaczki. Kot pozostawiony sam sobie na kilkanaście godzin może się nudzić, co z kolei może prowadzić do problemów behawioralnych, takich jak załatwianie się poza kuwetą.