19 zawodników Lecha Poznań i Warty Poznań udało się na zgrupowania. Kogo możemy zobaczyć w najbliższych meczach?

Zobacz powołanych do reprezentacji Polski z Lecha i Warty:

Lwią część stanowią zawodnicy, którzy będą bronić młodzieżowych reprezentacji, bo ich jest aż 15, z czego aż 7 ma szanse zagrać w meczach Biało-Czerwonych do lat 18. Reprezentacja z rocznika 2006 prowadzona przez selekcjonera Marcina Włodarskiego przygotowuje się do mistrzostw świata do lat 17, które w listopadzie odbędą się w Indonezji. Polska zmierzy się w nich z Japonią, Argentyną oraz Senegalem.