80 tysięcy złotych za mieszkanie? To możliwe! Oto najtańsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Ile kosztują i jak wyglądają? Zobacz!

Najtańsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu

Ceny nowych mieszkań na poziomie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych za metr już nie dziwią. Choć często wiąże się to z koniecznością wzięcia kredytu na niemal całe życie, to dla wielu osób jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia na własnych warunkach.

Kwota kilkuset tysięcy za własne M przerasta, niestety, finansowe możliwości wielu osób. Nie każdy ma też możliwość sięgnięcia po kredyt. Alternatywą może być niewielkie mieszkanie od dewelopera lub mieszkanie z rynku wtórnego za kilkadziesiąt tysięcy złotych - zwykle wymagające remontu.