9-letnia superbohaterka Nadia uratowała życie rodzicom! "Mogli się nie obudzić". W Pobiedziskach prawie doszło do tragedii Chrystian Ufa

9-letnią bohaterkę wraz z rodzicami natychmiastowo przetransportowano do szpitala. archiwum NAM

W miejscowości Pobiedziska pod Poznaniem mogło dojść do prawdziwej tragedii. W jednym z mieszkań ulatniać zaczął się tlenek węgla, co mogło doprowadzić do śmierci rodziców wraz z dzieckiem. W całej sytuacji bohaterką okazała się 9-letnia Nadia.