Agresywni pasażerowie awanturowali się w samolocie. Opuścili go w Poznaniu w asyście strażników granicznych

Do zdarzenia doszło w piątek, 15 grudnia. Dyżurni placówki straży granicznej otrzymali informację o podróżnych, którzy na pokładzie samolotu lecącego z Irlandii nie stosowali się do poleceń załogi.

– Mężczyźni spożywali alkohol na pokładzie samolotu, używali wulgarnych słów oraz wykazywali agresję wobec pasażerów, przez co stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu

– por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Natychmiast po przylocie na pokład samolotu weszli funkcjonariusze Straży Granicznej z Zespołu Interwencji Specjalnych.

– 32 i 47-letni obywatele Polski na ich widok uspokoili się i poprosili o możliwość samodzielnego opuszczenia pokładu samolotu. Po doprowadzeniu do pomieszczeń służbowych SG Polaków wylegitymowano. W związku z wyczuwalną od jednego z pasażerów wonią alkoholu, został on przebadany przez wezwany patrol policji na jego zawartość w wydychanym powietrzu - wynik pozytywny, ponad 2 promile. Policjanci niezwłocznie przewieźli mężczyznę do poznańskiej izby wytrzeźwień