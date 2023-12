Ale metamorfoza siatkarek Enei Energetyka! Po klęsce w derbach w Pile poznanianki ograły bez straty seta wyżej notowaną ekipę San-Pajdy

– Jak my to zrobiłyśmy? Myślę, że zadecydowało to, że nie nakładałyśmy przed meczem na siebie presji. Poza tym świetnie zagrywałyśmy, a rywalki z kolei nie miały słabego dnia i w przeciwieństwie do nas popełniały mnóstwo błędów – tłumaczyła przyjmująca Zofia Sobanty.

Jej zdaniem najtrudniejsza dla poznanianek była trzecia partia, w której miejscowe „Biszkopty” mocno się przebudziły.

– Rzeczywiście był taki moment, że musiałyśmy gonić wynik, ale przetrwałyśmy trudny początek partii, a potem poziom gry przeciwnika obniżył się, a my po prostu grałyśmy swoje. MVP nie przyznano, bo w Jarosławiu tego nie robią – dodała niespełna 17-latka.

Zapytaliśmy ją, czy uda się skończyć z falowaniem formy w następnych meczach, a zwłaszcza w tym najbliższym we wtorek z Wieżycą w Stężycy.

– Myślę, że nasza forma będzie się w trakcie sezonu stabilizować. Wiadomo jednak, że młodość ma swoje prawa, więc pewnie jakieś wpadki też będą – zakończyła młoda przyjmująca.