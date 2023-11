Ile lat ma Aleksandra Żebrowska?

Niezwykły związek Aleksandry i Michała Żebrowskich

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski małżeństwem są od 2009 roku. Mają czworo dzieci: trzech synów i córkę . Tworzą niezwykle sympatyczną parę. Uwielbiają ich zarówno internauci, jak i dziennikarze. Często pojawiają się w mediach, najczęściej przedstawiani są w pozytywnym świetle. Nie ma co się dziwić. W mediach społeczościowych, gdzie są niezwykle aktywni, przedstawiają siebie, jak małżeństwo naturalne, dowcipne, wyluzowane, z olbrzymi dystansem do siebie i świata. Internauci to doceniają.

Michał Żebrowski skończył 51 lat. Tak dziś wygląda, mieszka i żyje na co dzień. To jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów w Polsce. Grał główne role w takich hitach filmowych jak "Ogniem i…

Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach:

Aleksandra Żebrowska świetnie prowadzi swój profil na Instagramie, przez co zyskała już prawie 400 tysięcy obserwujących. W swoich wpisach jest niezwykle naturalna i szczera. Zamieszcza zdjęcia, które wielu nie odważyłoby się wrzucić na Instagrama. Przez co też jest krytykowana, ale i również częściej od innych obserwowana. Niewątpliwie ma to spory wpływ na stale poszerzające się grono internautów zainteresowanych jej profilem. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najbardziej odważne zdjęcia Aleksandry Żebrowskiej.