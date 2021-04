Będzie zakaz picia alkoholu nad Wartą w Poznaniu? Chce tego policja

Pierwsze cieplejsze dni, które wystąpiły w marcu spowodowały, że tłumy poznaniaków ruszyły nad Wartę. Wiele osób udało się tam tylko, by napić się alkoholu.

Od 2018 r. jest to możliwe w specjalnie przeznaczonych do tego strefach. Tymczasem policja chce wprowadzenia całkowitego zakazu spożywania tam alkoholu. Komendant miejski zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Poznania, uzasadniając swój wniosek obecną sytuacją epidemiologiczną.

Czytaj też: Mural dla klimatu ponownie zdewastowany. Już drugi raz ktoś zniszczył mural, który malowali mieszkańcy Rataj

Policja chce zakazu picia nad Wartą w Poznaniu