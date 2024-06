Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 21.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.06 2:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Mieszków ulice Dworcowa 75, 76, 76 B, 76 D, 76A, od 77 do 79, Radliniecka 2a. 21.06 od godz. 11:00 do 15:00

Fabianów ulice Klonowa , 269/5, Szkolna 1, od 3 do 6, 8, 9, od 15 do 18, 23, 29, 31, 33, 35, 39, Fabianów, ul. Szkolna-176, Środkowa 6, 6 A, 193/5 35. 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Rozdrażew ulice Kompanii Rozdrażewskiej 1A, 1B, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 639/29, Koźmińska od 18 do 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 36A, Przemysłowa 2, 4, od 6 do 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24A, 63, 181,189, --643/14, dz. nr-194/3, 641/7, 641/8, Rozdrażew-643/13, Rozdrażewskich 3, 7 , --806/21, 806/26. 21.06 od godz. 8:30 do 10:00

Fabianów ulica Środkowa 12, 18, 20, 25, od 28 do 31, 31 A, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 50, 232 . 21.06 od godz. 11:00 do 15:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko, ul. Klonowa od nr 4 do nr 14 parzyste, 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Łęka 38, 40, 40A, od 41 do 43, 70025, 193/3, 240/6. 21.06 od godz. 9:00 do 13:00

Grochowy 1, 1A, od 3 do 8, od 10 do 12, 12/1, od 13 do 18, 19A, 20, 20A, 21, od 23 do 25, 25A, 25B, od 26 do 28, 31, IB, 0007-699 (GPO), 0007-474, Siąszyce Trzecie , 149/3 (GPO). 21.06 od godz. 9:00 do 14:00

Grąbków 99, 1063/4, 160/10, Paździerowice 23, Targówka od 24 do 27. 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wierzbocice od 30 do 32, od 34 do 40, 40 a, od 41 do 45, W, 542/3 (GPO), 61/1 (GPO), Wierzbocice-550/3. 21.06 od godz. 11:00 do 15:00

Jutrosin ul. Sosnowa - cała ulica; gm. Jutrosin: Dubin nr 146 do 149E, działki nr 1555/9, 1556 (przepompownia); Szymonki nr 19 do 20B, nr 22 do 27, Sklep TYLKO NISKIE CENY. 27.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Rawicz: Sierakowo ul. Szklarniowa nr 1 do 20. 24.06 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Rawicz: Łąkta nr 1 do 12A, 34 do 43, sklep, działka nr 24. 21.06 od godz. 7:30 do 13:00

Rawicz: ul. Lipowa nr 12 do 16 parzyste, RS TIMBER (dz. 1106/5); Wały Kościuszki nr 6. 27.06 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Jutrosin: Grąbkowo nr 16 do 18, nr 59 do 71.

27.06 od godz. 8:30 do 14:30

powiat poznański

Garby: ul. Palmowa od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 18 parzyste, ul. Zakole od 1 do 41 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Strumykowa 1, ul. Łozinowa od 1 do 25 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Michałówka 41, 43, 45, 47, 69, dz. 170, dz. 154/6, dz. 105/2, dz. 69/1, ul. Podleśna 9A-D, od 1 do 9 nieparzyste, od 2 do 6, 6A-D, ul. Opłotki 1, od 3 do 9 nieparzyste, ul. Tulecka 14, ul. Akacjowa 2, dz. 129/11, ul. Spółdzielcza 2, 4, ul. Kruszewnicka, ul. Zdrojowa.

21.06 od godz. 8:00 do 9:30