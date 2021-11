Białorusini i Białorusinki z Poznania o sytuacji na granicy, reżimie Łukaszenki i jego szpiegach w Poznaniu

W 2020 roku doszło do wyborów prezydenckich na Białorusi. Do 14 lipca 2020 roku do startu w wyborach prezydenckich zarejestrowało się pięcioro kandydatów: Hanna Anatoleuna Kanapacka, Andrej Uładzimirawicz Dzmitryjeu, Siarhiej Uładzimirawicz Czeraczeń, Swiatłana Hieorhijeuna Cichanouska i Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka. Według oficjalnego, rządowego sondażu exit poll, Alaksandr Łukaszenka otrzymał 79,7% głosów, a Swietłana Cichanouska zajęła drugie miejsce z wynikiem 6,8%. Za granicą przeprowadzono odrębny, niezależny exit poll, który informował, że to Swietłana Cichanouska powinna zostać nowym prezydentem Białorusi. Zagłosowało za nią 71% wyborców, a za Alaksandrem Łukaszenką 10%. Oficjalne wyniki wyborów były jednak na korzyść Łukaszenki (80,1% głosów), który pozostał prezydentem Białorusi na kolejną kadencję.