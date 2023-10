Bieg Niepodległości w Poznaniu zaprezentował tegoroczną trasę. Będzie ona identyczna jak ta w ubiegłym roku

- W Poznaniu przygotowaliśmy trasę idealną zarówno dla debiutantów jak i dla zawodników oraz ambitnych amatorów marzących o wyśrubowaniu życiówek na koniec sezonu biegowego. W tym roku 5000 gardeł na starcie uroczyście odśpiewa nasz hymn Polski, to zawsze sprawia, że ciarki przechodzą po całym ciele uczestników i zgromadzonych kibiców - mówił nam dyrektor biegu, Artur Kujawiński.

Szybszej atestowanej trasy 11 listopada w Polsce nie znajdziecie, jeden zakręt, brak podbiegów i świeży rekord mistrzostw Polski kobiet na 10 kilometrów ustanowiony w 2022 r. przez naszą olimpijkę Izabelę Paszkiewicz to argumenty, których nie da się podważyć.

Start biegu zlokalizowany został na ulicy Grunwaldzkiej u zbiegu z ulicą Śniadeckich. Uczestnicy pobiegną 5 kilometrów do ulicy Cmentarnej, gdzie po nawrocie wrócą drugie 5 kilometrów do miejsca startu a zarazem mety, gdzie czekać będą wyjątkowe medale, przepyszne rogale i woda dla uzupełnienia płynów po satysfakcjonującym wysiłku.

Biuro zawodów znajdować się będzie na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 6. Tam też uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytów. Pakiety będą gotowe będą do odbioru w dniu 10 listopada od godziny 15:00 do 20:00 (dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej) oraz w dniu biegu 11 listopada od 7:00 do 10:00 również w hali numer 6.