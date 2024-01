Blue Monday 2024. Czy to faktycznie najbardziej depresyjny dzień w roku? Ekspert wyjaśnia

Skąd właściwie wziął się Blue Monday?

Blue Monday to jest świetna nazwa, ale tak naprawdę jest wymyślona przez człowieka, który się zajmował sprawami wizerunkowymi. Wtedy był wykładowcą - jeżeli dobrze pamiętam - na Uniwersytecie Cardiff. Poproszono go o to, żeby wymyślił kampanię reklamową dla firmy, zajmującej się podróżami lotniczymi. Idea była taka, aby zachęcić ludzi do radzenia sobie z trudnym dniem poprzez zakup biletu lotniczego. I tak to się przyjęło.

Piotr Michoń - ekonomista, autor bloga Ekonomia Szczęścia. Katarzyna Zeller

Czyli był to taki chwyt marketingowy...

Tak. Tak naprawdę to frustruje wielu naukowców, ponieważ mamy tutaj do czynienia z typowym przykładem pseudonauki, która została wykorzystana do tego, żeby coś sprzedać, a niestety się przyjęło mówić o tym, że coś takiego jak Blue Monday istnieje. De facto człowiek na podstawie wzoru, który kompletnie nie ma sensu, wyznaczył, że to jest trzeci poniedziałek każdego roku. Żeby móc coś takiego powiedzieć o tym, że pewnego dnia duża liczba osób zapada na depresję w jakiś jeden określony dzień roku jest niemożliwe. Depresja jest zbyt złożonym doświadczeniem. Tak naprawdę Blue Monday robi więcej szkody niż korzyści. A tak przy okazji, jeżeli dobrze pamiętam, to ten człowiek zaczął już przeciwną kampanię z inną linią lotniczą Stop Blue Monday.